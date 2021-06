Nabilla Benattia : Milann va mieux et est sorti de l'hôpital, les nouvelles rassurantes

Comme beaucoup d'autres stars de télé-réalité telles que Carla Moreau, Jessica Thivenin ou Manon Marsault, Nabilla Benattia est devenue maman. Mariée à Thomas Vergara (ils prépareraient même un 2e mariage qui devrait être filmé pour une émission), la star des Anges 5 a donné naissance en octobre 2019 à son premier enfant, un petit garçon prénommé Milann qu'elle ne manque pas d'afficher sur les réseaux sociaux.

Mais Nabilla profite aussi de ses comptes pour évoquer les moments plus compliqués de sa vie. Elle a d'ailleurs fait flipper ses abonnés en racontant l'hospitalisation de Milann. Ce jeudi 17 juin, la jeune maman a été forcée d'aller à l'hôpital en urgence. "Notre fils n'arrivait plus à respirer (...) Ils l'ont mis sous appareil respiratoire pour qu'il puisse respirer. (...) Il a une infection des voies respiratoires." avait-elle expliqué.

Nabilla donne des nouvelles rassurantes de Milann

Ce vendredi, Nabilla Benattia a donné des nouvelles de son fils, expliquant qu'il avait pu quitter l'hôpital après une nuit d'observation. "Notre fils va très bien. (...) Hier j'ai eu vraiment très peur car c'est la première fois qu'il arrive quelque chose à mon enfant. Il n'était jamais tombé malade, même pas un rhume ou une grippe." a confié la maman, visiblement encore choquée par ce qui est arrivé. La femme de Thomas Vergara raconte avoir remarqué que son fils avait du mal à respirer. "Franchement, j'ai paniqué. J'ai eu le bon réflexe de le mettre dans un taxi le plus rapidement possible, on a foncé à l'hôpital. (...) Le docteur nous a expliqué que si on ne l'avait pas emmené, il aurait pu s'étouffer car là où il doit respirer, ça se resserrait." a expliqué Nabilla.

Heureusement, Milann va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais les parents ont encore du mal à s'en remettre. "Ça été un choc pour nous (...) Dans ces situations-là, on pense au pire et avoir pensé à ça, ça m'a fait du mal. Maintenant tout va bien, il a des médicaments. D'ici 3 jours, il devrait aller beaucoup mieux, il n'y a rien de grave. Ne vous inquiétez pas, ça va aller." ajoute Nabilla. Plus de peur que de mal donc pour le petit garçon ! On lui souhaite un bon rétablissement.