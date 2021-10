Moussa Niang (Koh Lanta, DALS 2021) futur acteur dans Plus belle la vie ? "Je suis ouvert à tout"

Moussa Niang rêve de fictions

Après trois participations emblématiques à Koh Lanta, Moussa Niang s'est récemment lancé un nouveau défi en participant à la saison 11 de Danse avec les stars, actuellement diffusée sur TF1. Une aventure très spéciale passée en compagnie de Coralie Licata, qui a malheureusement pris fin ce vendredi 1er octobre 2021 au terme du troisième prime de l'émission. Une déception ? Oui, mais rassurez-vous, il n'est pas près de quitter nos écrans.

Au micro de Télé Star, l'ex-danseur vient de confier que la page de cette élimination précoce était déjà tournée et que son avenir était tout tracé. Au programme cette fois ? C'est du côté de la fiction que l'on devrait rapidement le retrouver. "Je sors de trois ans d'école de cinéma et mon prochain rêve serait d'intégrer le casting d'un film ou d'une série. Je veux performer devant la caméra et/où à la télévision", a-t-il ainsi déclaré.

Bientôt un rôle dans Plus belle la vie ?

Pour l'heure, Moussa Niang n'a pas encore de projets concrets, mais il a tout de même profité de cet entretien pour envoyer un message aux directeurs de casting, "Mon registre se tourne plus vers les thrillers ou l'action. Je suis moins dramatique même si je travaille dessus". Autrement dit, ne voyez pas étonnés de le retrouver dans un futur film de Luc Besson.

Mais si le grand écran le fait donc rêver, le monde des séries le passionne également. Comme quoi ? Il a tenu à l'assurer, il est actuellement "ouvert à tout" et ne souhaite "pas mettre un programme plus en avant qu'un autre". Malgré tout, il n'a pu le cacher, les fictions quotidiennes du moment ont clairement sa priorité, "Je suis fan de toutes les séries sur TF1 et j'adore aussi Plus belle la vie".

Ca tombe bien, la série de France 3 adore accueillir des célébrités au Mistral. Ces derniers mois, ce sont notamment Adriana Karembeu, Théo Curin ou Cyril Féraud qui ont rejoint le casting. Bientôt son tour ? On croise les doigts.