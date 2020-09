Mort du youtubeur Lloyd Cadena à 26 ans : ses plus de 5 millions d'abonnés sous le choc

Décidément, les mauvaises nouvelles continuent d'affluer du côté de Youtube. Après les décès de Nicole Thea (24 ans), du streamer Byron "Reckful" Bernstein ou encore de Maxence Cappelle alias E-Dison (28 ans), on apprenait fin août la mort d'une autre star de Youtube : Landon Clifford, à seulement 19 ans. Malheureusement, un nouveau nom vient s'ajouter sur cette liste noire : celui de Lloyd Cafe Cadena, un youtubeur philippin suivi par plus de 5,3 millions d'abonnés sur sa chaîne, décédé à l'âge de 26 ans.

Mort du youtubeur Lloyd Cafe Cadena à 26 ans

C'est sur sa page Facebook que sa famille a annoncé la terrible nouvelle : "C'est le coeur lourd et avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès prématuré de notre frère bien-aimé Lloyd Cafe Cadena." Ses proches veulent qu'on se souvienne de lui pour "toute la joie et les rires qu'il partageait avec tout le monde". Sans préciser les causes de sa mort, le post se conclut par : "ma famille et moi vous demandons des prières, du respect et de l'intimité en cette période".

De quoi briser le coeur de ses fans, encore sous le choc : "Il n'est pas qu'un simple vlogger, c'est une personne qui a fait tellement de belles choses dans ce monde. Une inspiration pour de nombreuses personnes", peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les hommages se sont multipliés.