Landon Clifford : les causes de sa mort révélées, il s'agit d'un suicide

Sale année pour Youtube. Après les décès de Nicole Thea (24 ans), du streamer Byron "Reckful" Bernstein ou encore de Maxence Cappelle alias E-Dison (28 ans), on apprenait la semaine dernière la mort d'une autre star de Youtube : Landon Clifford, à seulement 19 ans. C'est sa femme Camryn, avec qui il avait créé une chaîne baptisée Cam & Fam en 2017, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux : "Le 13 août 2020 a été le dernier jour où Landon a été le meilleur père et le meilleur mari qu'il ait pu être. Après avoir passé les six derniers jours dans le coma, il est mort et a fait don de plusieurs organes à des personnes qui en avaient besoin dans tout le pays. Il est mort en sauvant la vie d'autres personnes. C'est le genre de personne qu'il était".

Les causes de la mort de Landon Clifford révélées

Si l'on parlait de lésion cérébrale, Camryn restait silencieuse sur la cause de son décès, avant de s'exprimer en vidéo. "Je n'aurais jamais pensé que je devrais faire une vidéo de ce genre un jour", confie-t-elle, avant de révéler que son mari était victime de troubles psychiques. Il souffrait notamment d'anxiété, de dépression et d'un trouble de déficit de l'attention (TDAH) et était devenu dépendants aux médicaments. Depuis la naissance de leur deuxième enfant, Delilah Rose, née en mai dernier, la dépression du youtubeur s'est aggravée.

La star de Youtube souffrait de troubles psychiques

Le 13 août dernier, il s'est excusé auprès de sa femme pour "tout ce qu'il [lui] a fait subir" et est parti prendre un bain. Sauf que Camryn l'a retrouvé pendu dans le garage. "Il s'était pendu et il n'avait pas l'air vivant", confie-t-elle. Pris en charge en urgence, il avait alors été déclaré en état de mort cérébrale le 18 août, avant de mourir 6 jours plus tard. Si elle tient tant à "raconter son histoire", c'est parce qu'il "y a tant de gens qui ont besoin d'entendre parler de lui".