Mort de E-Dison : la cause du décès du youtubeur dévoilée

E-dison : les causes de la mort de Maxence Cappelle révélées

Alors qu'on apprenait ce lundi 3 août 2020 le décès du youtubeur Maxence Cappelle, plus connu sous le pseudo E-Dison le 28 juillet dernier, les causes de sa mort restaient inconnues. Sa famille s'est exprimée ce mardi soir via son compte Instagram et a promis un hommage vidéo.