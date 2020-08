E-Dison : mort du youtubeur Maxence Cappelle à 28 ans

Le monde de Youtube est à nouveau en deuil. Après la mort de Nicole Thea, youtubeuse de 24 ans enceinte de 8 mois, du streamer Byron "Reckful" Bernstein, du youtubeur Desmond Amofah, alias Etika, qui était retrouvé mort dans l'East River (New York) ou encore de Steve Cash, le célèbre youtubeur de "Talking Kitty Cat" qui s'est suicidé à 40 ans, nos confrères de La Voix du Nord nous ont appris ce lundi 3 août la disparition d'un youtubeur français âgé de seulement 28 ans : Maxence Cappelle, plus connu sous le pseudo E-Dison.

Mort du youtubeur Maxence Cappelle, alias E-Dison

Originaire de Fournes-en-Weppes, dans le Nord, il testait depuis 3 ans sur sa chaîne de nombreux gadgets et faisait diverses expériences folles. Ainsi, il mangeait les pires insectes, testait un flash-ball, des gadgets de survie ou encore la colle la plus puissante au monde. Dans sa dernière vidéo, partagée il y a 3 semaines, il tirait à l'arc avec des flèches enflammées.

Le youtubeur a été inhumé le samedi 1er août au Maisnil. Les causes du décès n'ont pas encore été révélées. Il laisse derrière lui une femme, deux enfants et plus de 700 000 abonnés dévastés.