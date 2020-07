Nicole Thea : la star de Youtube est morte à 24 ans, enceinte de son premier enfant

Le monde de Youtube est à nouveau en deuil. Après la mort de Steve Cash, le célèbre youtubeur de "Talking Kitty Cat" qui s'est suicidé à 40 ans, celle du youtubeur Desmond Amofah, alias Etika, qui était retrouvé mort dans l'East River (New York), ou encore celle du streamer Byron "Reckful" Bernstein début juillet, on vient d'appendre la mort d'une youtubeuse de seulement 24 ans : Nicole Thea.

Mort de Nicole Thea, 24 ans et enceinte de 8 mois

La star de Youtube, qui comptait 83 000 abonnés sur sa chaîne et 105 000 sur Insagram, était enceinte de 8 mois de son premier enfant avec son petit ami Global Boga (de son vrai nom Jeffery Frimpong). Le bébé est également décédé. C'est sa mère qui a annoncé la terrible nouvelle ce dimanche 12 juillet 2020 sur Instagram : "À tous les amis et les fans de Nicole, c'est avec beaucoup de tristesse que nous devons vous informer que Nicole et son fils, qu'elle et Boga souhaitaient appeler Reign, sont décédés samedi matin. RIP ma magnifique petite fille Nicnac et mon petit-fils Reign, vous allez me manquer pour le reste de ma vie jusqu'à ce que l'on se retrouve au paradis."