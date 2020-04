Mort de Steve Cash : les causes du décès confirmées

C'est une triste nouvelle que les 2,4 millions de fans de "Talking Kitty Cat" ont appris la semaine dernière : le youtubeur Steve Cash, connu pour ses vidéos dans lesquelles il discutait avec ses animaux comme s'ils étaient humains, a été retrouvé mort à son domicile de Nampa, dans l'Idaho, jeudi 16 avril 2020.

Alors que la thèse du suicide était évoquée, celle-ci a été confirmée, moins d'une semaine plus tard. Selon le rapport du médecin légiste révélé par le site américain E!Online, sa mort a été classée comme étant un suicide sur son certificat de décès. Steve Cash a mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la poitrine.

La thèse du suicide confirmée pour Steve Cash

Si les raisons d'un tel geste n'ont pas été précisées, le youtubeur souffrait de troubles mentaux et luttait depuis plusieurs mois contre une dépression chronique. Il s'était d'ailleurs confié à ce sujet auprès de ses abonnés. "C'est tellement dur. Je ne sais même pas quoi dire, ni d'ailleurs quoi faire. Je viens de perdre mon meilleur ami, mon acolyte, mon amant, mon mentor, mon tout absolu, ce matin. Je suis tellement triste de vous annoncer que mon mari, Steve Cash s'est suicidé ce matin 16/04/2020. Ça me fait mal de partager ça. Veuillez comprendre, donnez à la famille le temps de faire son deuil, mais sachez que Steve ne souffre plus.", écrivait sa femme Celia DeCosta Cash sur Facebook. Ses proches et ses fans pourront lui rendre un dernier hommage lors d'une veillée funéraire le 23 avril prochain.