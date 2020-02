Mort d'Etika : Pokemon GO rend hommage au youtubeur en lui dédiant un Pokéstop

C'est une triste nouvelle que le monde de Youtube apprenait en juin dernier : Desmond Amofah, alias Etika, est mort le 25 juin 2019 à New York, dans l'East River. Il avait 29 ans. Le youtubeur américain connu pour ses réactions légendaires à chaque annonce Nintendo avait disparu une semaine plus tôt, après avoir posté une vidéo sur le suicide. Suite à cette nouvelle, Nintendo exprimait sa tristesse via un message posté sur les réseaux sociaux : "C'est avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition de @Etika, un membre éminent de la communauté Nintendo anglophone sur YouTube, plus connu pour ses réactions aux bande-annonces de jeux. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches".

Un Pokéstop en hommage à Etika dans Pokemon Go

Plus de 6 mois plus tard, Niantic a décidé de rendre hommage au gamer en lui dédiant un Pokéstop dans Pokémon Go. Celui-ci n'est autre que la fresque murale de 40 pieds que les fans du gamer ont peint à Brooklyn (au 1280 Myrtle Avenue) en son honneur, avec la description "Se souvenir du décès d'Etika, JoyconBoyz pour toujours", en référence à sa communauté. Une idée soumise par Reversal, un YouTuber basé aux Pays-Bas, qui devrait toucher les fans.