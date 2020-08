YouTube : Landon Clifford est mort à 19 ans, sa femme lui rend un hommage bouleversant

Camryn Clifford annonce la mort de Landon Clifford à tout juste 19 ans

Après les terribles décès de Nicole Thea (24 ans) ou encore Maxence Cappelle alias E-Dison (28 ans), c'est une autre star de YouTube qui a disparu. Landon Clifford est mort à seulement 19 ans. Une tragédie annoncée par sa femme, Camryn Clifford. Ensemble, ils avaient lancé leur chaîne YouTube Cam & Fam en 2017, où ils partageaient leur quotidien en tant que jeunes parents. Ils ont en effet eu deux filles, College Briar (2 ans) et Delilah Rose (née en mai 2020).

Sur Instagram, Camryn Clifford a ainsi révélé, le coeur lourd : "Le 13 août 2020 a été le dernier jour où Landon a été le meilleur père et le meilleur mari qu'il ait pu être. Après avoir passé les six derniers jours dans le coma, il est mort et a fait don de plusieurs organes à des personnes qui en avaient besoin dans tout le pays. Il est mort en sauvant la vie d'autres personnes. C'est le genre de personne qu'il était".