Mort de Tom Parker : la star de The Wanted est décédée à 33 ans

C'est à l'époque où les One Direction cartonnaient, que The Wanted avait tiré son épingle du jeu et sorti quelques singles populaires en Angleterre et dans le Monde. Le boys-band, formé en 2009 et composé de cinq membres, a sorti trois albums entre 2010 et 2013, portés par les hits All Time Low, Glad You Came ou encore Chasing The Sun. Ils s'étaient séparés en 2014 avant de se reformer fin 2020.