The Wanted - Tom Parker atteint d'une tumeur au cerveau : "On m'a dit que c'est terminal"

En même temps que les One Direction, un autre groupe faisait aussi parler de lui au début des années 2010 : The Wanted. Formé en 2009 et produit par Scooter Braun, le groupe composé de cinq chanteurs a publié son premier opus en 2010 et sorti quelques tubes comme Glad you Came, Chasing the Sun ou encore I Found You avant de se séparer en 2014. Si les chanteurs ont assez peu fait parler d'eux depuis, une triste annonce vient de remettre l'un d'entre eux sur le devant de la scène.

Tom Parker révèle être atteint d'un glioblastome, une tumeur au cerveau rare

C'est sur Instagram et dans le magazine OK dont il fait la couverture avec sa famille que Tom Parker a annoncé sa maladie. Après avoir souffert de crises de convulsions, il a découvert qu'il est atteint d'un glioblastome de stade 4, une tumeur au cerveau rare et souvent mortelle. Sur son compte, le chanteur de 32 ans a expliqué suivre un traitement malgré le pronostic des médecins. "On m'a dit que c'était terminal" a-t-il confié à OK Magazine.

"Nous ne voulons pas votre tristesse"

Dans son message posté sur Instagram, l'ex-star de The Wanted qui est désormais père de famille explique avoir hésité avant d'évoquer sa maladie mais a préféré dévoiler son combat au plus grand nombre. "Nous sommes absolument dévastés mais nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous ne voulons pas de votre tristesse, nous voulons votre amour et votre positivité et ensemble, nous pourrons mettre en lumière cette horrible maladie (...) Ce sera une bataille compliquée mais avec l'amour et le soutien de tout le monde, nous allons réussir à la battre" a-t-il posté.