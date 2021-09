The Wanted : le groupe de retour, 7 ans après sa séparation

Alors que les fans de One Direction attendent toujours les retrouvailles de Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan et Louis Tomlinson, c'est en fait The Wanted qui a décidé de se reformer. Surprise ! Officiellement, le groupe était en "pause" depuis janvier 2014 : les cinq artistes avaient décidé de se consacrer à des projets solo. Mais, un an après l'annonce de la maladie de Tom Parker, les membres du groupe ont décidé de reprendre du service.

The Wanted, le retour

L'annonce a été faite ce mercredi 8 septembre 2021 lors d'une conférence de presse et sur les réseaux sociaux. The Wanted sortira prochainement un album, "Most Wanted - The Greatest Hits", qui sera disponible le 8 novembre. Les fans pourront y retrouver les plus gros succès du groupe dont Glad You Came mais aussi un tout nouveau single : Max George, Tom Parker, Nathan Sykes, Jay McGuiness et Siva Kaneswaran ont enregistré un nouveau titre dans le plus grand secret afin de surprendre leurs fans.

Le groupe se produira aussi sur scène le lundi 20 septembre dans le cadre du concert Inside My Head au Royal Albert Hall à Londres. Ce show est organisé par Tom Parker et les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer.