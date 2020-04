Mort de Pape Diouf : de Marseille à Paris, le monde du foot rend hommage à l'ex-président de l'OM

La pandémie de Coronavirus n'épargne malheureusement personne. Plusieurs célébrités ont en effet été touchés par la maladie comme Tom Hanks, MHD ou l'actrice de La Casa de Papel Itziar Ituño. Certaines en sont même mortes. La semaine dernière, on apprenait le décès d'une star de la série You. C'est aujourd'hui le monde du sport qui est durement touché.

Pape Diouf est mort du coronavirus

C'est dans la soirée du 31 mars que l'on a appris la triste nouvelle : âgé de 68 ans, Pape Diouf est mort des suites du Covid-19 au Sénégal. Testé positif, il avait été hospitalisé à Dakar et placé sous assistance respiratoire. Il devait être rapatrié ce mardi à Nice par un avion spécialement affrété par l'ambassade. Malheureusement, son état s'étant dégradé, l'avion n'a pas pu quitter le Sénégal.

Né en 1951, Pape Diouf a grandi au Sénégal avant d'arriver en France à Marseille à l'âge de 17 ans. Son père souhaitait qu'il se dirige vers une carrière militaire mais il devient finalement journaliste sportif. Par la suite, il sera agent de joueurs, dont notamment celui de Marcel Desailly, Bernard Lama, Didier Drogba ou Samir Nasri. En 2001, Pape Diouf rejoint l'OM d'abord en tant que manager avant d'en devenir le Président en 2004. Il le restera jusqu'en 2009.

Les hommages des stars

Suite à l'annonce de son décès, de nombreuses célébrités du monde du football (et pas que) lui ont rendu hommage. Parmi eux ? Kylian MBappé, Florian Thauvin, Franck Ribéry, Michel Denisot, Djibril Cissé, Thomas Ngijol ou encore Luis Fernandez.

De son côté, Samir Nasri a posté un émouvant hommage sur Instagram : "Peu de personnes dans le monde du football m'ont touché ou on eu un impact comme tu as pu l'avoir dans ma vie ou dans ma carrière. Tu as toujours été un mentor, tu as été mon premier agent, tu as été mon président et c'est avec le coeur gros que je dois te dire au revoir. Tu es parti trop tôt jamais je ne t'oublierai." a-t-il écrit. L'Olympique de Marseille a également rendu hommage à son ancien dirigeant tout comme le PSG et de nombreux autres clubs.