Itziar Ituño (La Casa de Papel) : l'interprète de Lisbonne annonce avoir le coronavirus

L'actrice espagnole dont le personnage est plus populaire que le Professeur auprès des internautes a cependant tenu à rassurer ses nombreux abonnés, malgré le coronavirus, elle va bien. "Mon cas est léger et je vais bien" a ainsi expliqué Itziar Ituño, "mais c'est très très contagieux et super dangereux pour les personnes qui sont plus faibles".

"Je dois passer 15 jours en quarantaine"

Du coup, en plus du confinement, la comédienne de La Casa de Papel (qui devrait avoir un spin-off) a été placée en quarantaine : "Maintenant, je dois passer 15 jours en quarantaine et ensuite, nous verrons ce qu'il en est". Ce qui veut dire qu'elle ne doit pas être aux côtés de ses proches, mais seule.

"Ce n'est pas de la blague, soyez attentifs, ne prenez pas ça à la légère, il y a des décès, beaucoup de vies sont en jeu et nous ne savons toujours pas jusqu'où cela ira" a prévenu Itziar Ituño, "il faut donc être responsables pour le bien commun". "C'est une période de solitude et de générosité" a-t-elle souligné, car malgré l'isolement, les gens restent solidaires. Mais le plus important pendant cette période difficile, c'est de rester chez soi comme l'a rappelé la star : "Restez chez vous et protégez les autres" et "prenez soin de vous".