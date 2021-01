Mort de Kobe Bryant : sa femme Vanessa Bryant se confie sur son deuil difficile

Vanessa Bryant a avoué tenir le coup pour ses enfants Natalia (17 ans), Bianka (4 ans) et Capri 1 (an). Et c'est dans l'espoir d'aider les familles et les proches qui vivent eux aussi un deuil qu'elle a ainsi ajouté : "Je veux dire cela pour les personnes qui se battent contre le chagrin et la perte déchirante. Trouvez votre raison de vivre. Je sais que c'est difficile. Je regarde mes filles et j'essaie de faire passer ce sentiment pour elles. La mort est garantie, mais pas la vie le reste de la journée. Trouvez votre raison".

"Ne diffusez pas de photos de l'épave, de l'hélicoptère en vol ou du lieu de l'accident"

Elle qui avait posté un message poignant pour l'anniversaire de Kobe Bryant le 23 août 2020 a aussi demandé aux médias de ne pas diffuser d'images de l'accident d'hélicoptère. "Je tiens à remercier tous ceux qui ont traité leur couverture médiatique avec respect. Pour tous les autres, veuillez reconsidérer votre 'reportage' et regarder vos images à travers les yeux de leurs enfants, parents, conjoint, frères et soeurs et famille. Célébrez leur vie, et non le jour où ils l'ont perdue. En préparation du 26 janvier, faites défiler" a-t-elle ainsi écrit dans un autre post Instagram.