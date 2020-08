Kobe Bryant : sa fille, sa femme et sa soeur postent des messages poignants pour son anniversaire

"Joyeux anniversaire au meilleur pote de cinéma que j'aurais pu demander" a continué Natalia à propos de Kobe Bryant, "Je me souviendrai toujours de nos trajets de fin de soirée au cinéma avec les fenêtres baissées et en écoutant nos chansons préférées". Un bel hommage que l'ado de 17 ans a conclu par : "Je t'aime pour toujours et à jamais".

Vanessa Bryant et Sharia Washington postent des messages bouleversants

Vanessa Bryant, la femme de Kobe Bryant, a aussi voulu souhaiter un bon anniversaire à son mari décédé. Celle qui avait confié être complètement dévastée dans un message déchirant a de nouveau écrit des mots forts et bouleversants sur son compte Instagram privé, comme l'a rapporté NBC News. "A mon bébé. Joyeux anniversaire. Je t'aime et tu me manques plus que je ne pourrai jamais l'expliquer. J'aurais aimé que Gigi et toi soyez là pour te célébrer. J'aurais aimé pouvoir faire ta nourriture préférée ou un gâteau d'anniversaire avec ma Gigi. Tes gros câlins, tes bisous, ton sourire, ton rire me manquent. Te taquiner, te faire rire et te déconcentrer me manque. Toi qui t'assois sur mes genoux comme le gros bébé que tu es me manque" a-t-elle déclaré.

"Je pense à tout ce que tu ferais dans chaque situation pour m'aider à gérer les choses que je dois gérer" a souligné Vanessa Bryant, "Merci d'avoir grandi avec moi et de m'avoir appris à être forte. M'avoir appris à voir le meilleur chez les gens, tout en ignorant les conneries".

Vivant un cauchemar depuis la mort de son époux, elle a assuré : "Ça aurait dû être moi" de partir en premier. "Nos vies ont l'air si vides sans Gigi et toi. Je suis complètement brisée de l'intérieur" a-t-elle avoué, "Et bien que j'ai envie de pleurer, j'arbore un sourire pour illuminer un peu plus la journée de nos filles (Natalia, Bianka et Capri, ndlr). Ce n'est pas moi qui suis la plus forte, c'est elles. Elles sont fortes et résistantes. Je suis sûre que tu es fier d'elles. Elles me donnent le sourire chaque jour".

Sharia Washington, l'une des soeurs de Kobe Bryant, a aussi écrit un message d'anniversaire à son frère disparu sur Instagram. "J'ai tapé et effacé ça tant de fois. Il n'y a tout simplement pas de mots pour décrire ce que je ressens aujourd'hui" a-t-elle raconté, "Tant de gens dans le monde entier regrettent The Black Mamba, mon petit frère me manque. Celui qui m'a écoutée sans jugement et qui m'a aimée sans condition. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point tu me manques. Joyeux Anniversaire. Je t'aime !".