Soirée hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna : une cérémonie qui a fait couler beaucoup de larmes

"Bébé, prends soin de Gigi. Je m'occupe de Nani, Bibi et Coco"

Sous l'ovation des 20 000 personnes présentes, Vanessa Bryant a réussi à trouver le courage de s'exprimer. Elle s'est souvenue du rire de sa fille, son "rayon de soleil", a partagé son déchirement à l'idée de savoir qu'elle ne la verrait jamais aller au lycée avec sa soeur, Natalia, ou encore qu'elle ne la verrait jamais se marier, avant de souligner à quel point elle était talentueuse sur les terrains, comme son père : "Elle serait probablement devenue la meilleure joueuse de la WNBA (la ligue de basket féminin). Elle aurait fait une énorme différence pour le basket féminin. Gigi était déterminée à changer la façon dont tout le monde considère les femmes dans le sport".

En larmes, Vanessa Bryant a également pleuré la relation fusionnelle qui unissait Kobe et Gianna et salué l'homme qu'était Kobe Bryant en dehors des terrains. Un discours forcément très émouvant, conclu sur ces mots : "Bébé, prends soin de Gigi. Je m'occupe de Nani, Bibi et Coco. On reste la meilleure équipe. On vous aime et vous nous manquez. Reposez en paix, profitez du paradis jusqu'à ce qu'on se retrouve un jour. On vous aime et vous nous manquez, à jamais. Maman".