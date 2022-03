Mort de Jean-Pierre Pernaut : "Tout me fait penser à mon petit papa", sa fille Lou partage sa tristesse et remercie les fans

Une absence douloureuse pour Lou Pernaut

La douleur est toujours profonde pour Lou Pernaut. Tandis que son père, Jean-Pierre Pernaut est décédé le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans, la jeune femme partage régulièrement ses états d'âmes sur ses réseaux sociaux et n'hésite jamais à rendre de beaux hommages à l'emblématique présentateur du journal de 13h sur TF1.

Ce jeudi 10 mars, au lendemain de ses obsèques, Lou Pernaut a notamment profité de son compte TikTok pour confesser avoir encore du mal à réaliser l'absence de son père, "Je suis à la fenêtre de mon jardin, et en fait j'ai l'impression que dès que je regarde quelque chose, tout me fait penser à mon petit papa."

"C'était tellement d'amour, que je ne vous remercierai jamais assez"

Malgré tout et alors que la tristesse est donc toujours présente en elle, l'influenceuse a révélé qu'il lui arrivait tout de même d'être heureuse. Au regard des réactions qu'elle aperçoit et du soutien qu'elle reçoit, elle s'avoue en effet soulagée et fière de voir que son papa restera dans le coeur de tout le monde.

"Grâce à vous, grâce à tout l'amour que vous nous avez donné, tout le soutien, tous les messages, c'est incroyable, a-t-elle confié. J'ai vraiment la sensation que mon père a réussi quelque chose". Une sensation importante qui lui a notamment fait dire à son public qu'il n'y avait aucune honte ou bizarrerie à pleurer la disparition du journaliste à ses côtés, "Certains d'entre vous trouvent ça un peu malsain que des gens pleurent pour mon père (...) Mais vraiment, tout l'amour qu'il y a donné, que vous avez donné, je ne sais et ne saurais même pas comment vous remercier."

Après tout, elle l'a ensuite rappelé avec joie et émotion, "Comme certains d'entre vous le dites, mon père était chez vous, tous les jours à 13H pendant 33 ans ! Mon père vous a fait rire, vous a fait voyager". Aussi, elle considère cela normal et même réjouissant de voir autant de personnes se sentir touchées par une telle disparition, "Vous étiez sa plus grande fierté. (...) Et quand on est sortis de l'église, il y a eu tellement d'applaudissements ! (...) C'était tellement d'amour, que je ne vous remercierai jamais assez."