Mort de Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay et ses enfants tournent la page avec une décision très émouvante

Malgré une tristesse toujours aussi profonde et un manque toujours aussi présent, la famille Pernaut est désormais prête à tourner la page. Deux mois après la disparition de Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars 2022 des suites d'un cancer, sa femme Nathalie Marquay a pris une décision très importante qui s'apprête à bouleverser le quotidien de tous ses proches.

La famille Pernaut quitte la maison familiale

C'est sur TikTok que Lou Pernaut - la fille de l'emblématique animateur du JT de 13h de TF1, a dévoilé la nouvelle : toute la tribu va prochainement faire ses valises et entamer une nouvelle vie ailleurs, loin de la jolie maison familiale située à Louveciennes, dans les Yvelines : "On va déménager de là où on a toujours vécu".

Une étape nécessaire pour la reconstruction de chacun, qui n'est cependant pas facile à vivre. L'influenceuse de 19 ans l'a rappelé, cette maison représente bien plus pour elle qu'on ne peut l'imaginer, "C'est le seul endroit que j'ai connu depuis ma naissance. Plein de souvenirs... compliqués".

Aussi, afin d'accentuer son émotion et son état d'esprit devant cette épreuve qui l'attend, Lou Pernaut a choisi d'utiliser la chanson "Tourner la page" de Zaho aux paroles très particulières, "Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter, j'entends cette vague qui m'appelle...".