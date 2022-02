Mort de Grichka Bogdanoff : très touchée, sa compagne raconte leurs derniers instants à deux

La dernière compagne de Grichka Bogdanoff dans TPMP : "C'est un sentiment horrible et tellement difficile"

Les célèbres jumeaux Igor Boddanoff et Grichka Bogdanoff sont morts du coronavirus. Grichka Bogdanoff est décédé du Covid-19 le 28 décembre 2021 et son frère Igor Boddanoff est décédé quelques jours plus tard, le 3 janvier 2022. Les deux scientifiques et animateurs ont laissé un vide pour leurs proches, mais aussi le grand public. Chaima, la dernière compagne de Grichka Bogdanoff a témoigné de son chagrin dans TPMP sur C8, ce mardi 1er février 2022.

"À chaque fois, je pense à lui" a-t-elle confié, très émue et au bord des larmes, "Quand quelqu'un me parle de Grichka, j'ai les larmes aux yeux parce qu'il a laissé un vide que personne ne peut combler. Il a fait beaucoup de choses pour moi, il était toujours à côté de moi. C'est un sentiment horrible et tellement difficile de ne plus voir la personne qu'on aime, avec qui on a vécu de très beaux moments".