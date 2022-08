Mort de Daniel Lévi : l'inoubliable Moïse des Dix commandements est décédé à 60 ans

Daniel Lévi est décédé

Daniel Lévi nous a quittés. A seulement 60 ans, le chanteur s'est éteint des suites d'une maladie : depuis plusieurs années, Daniel Lévi se battait contre un cancer du côlon. L'information a été annoncée par i24news et n'a pas encore été confirmée par sa famille.

Daniel Lévi avait plusieurs fois évoqué sa maladie en interview. "Je ne mangeais plus, je pouvais plus respirer, j'étais tellement perfusé que mes muscles avaient fondu donc je ne pouvais plus marcher" avait-il confié au sujet d'une période particulièrement difficile en 2019.

Devenu de nouveau papa il y a peu (il avait quatre enfants), Daniel Lévi a finalement perdu son courageux combat contre la maladie. La semaine dernière, l'épouse du chanteur, Sandrine, avait annoncé que son état s'était détérioré et qu'il avait été hospitalisé en urgence. Elle écrivait que Daniel Lévi avait entamé "un nouveau protocole de soins". "Le chanteur Daniel Levi a plus que jamais besoin de nos prières pour guérir, maintenant. Le temps est compté, mobilisons-nous et agissons immédiatement" avait-elle écrit le 4 août sur la page Instagram du chanteur.

Inoubliable Moïse

Né le 26 août 1961 en Algérie française, Daniel Lévi a passé son enfance à Lyon où il a étudié le piano, voulant devenir musicien. Il débute sa carrière dans la plus grande discrétion dans les années 80 mais c'est en 2000 qu'il devient une star grâce au rôle de Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements. Il interprétait notamment le hit L'envie d'aimer. En 2020, il était au casting de la saison 2 de Mask Singer.