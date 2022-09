Mort de Charlbi Dean : son frère réagit aux théories sur le vaccin et dévoile ses derniers instants

Mort de Charlbi Dean à 32 ans : des antivax pensent que ce serait à cause du vaccin contre le Covid-19, son frère réagit

La mort de Charlbi Dean Kriek à l'âge de 32 ans a été un vrai choc. Elle était l'héroïne de Sans filtre (Triangle of Sadness en VO) de Ruben Östlund, le film qui a gagné la Palme d'or au festival de Cannes en 2022. Celle qui était aussi dans Black Lightning, une série DC Comics, est décédée le 29 août 2022 à New York.

Alors que son fiancé Luke Volker est sorti du silence dans une vidéo Instagram bouleversante, Alex Jacobs, le frère de Charlbi Dean, a tenu à réagir à la théorie des antivax. Selon eux, l'actrice serait morte parce qu'elle a été vaccinée contre le Covid-19. Ce serait le vaccin contre le coronavirus qui l'aurait tuée. Une thèse que son frère a démontée dans le magazine Rolling Stone.

"Tant de questions nécessitent encore des réponses, mais une chose dont il est sûr, c'est que la vague de commentaires en ligne affirmant que la mort de Dean était liée aux vaccins Covid - messages qu'il a lui-même vus et lus - ne sont pas utiles" est-il écrit. "C'est complètement hors de question de notre point de vue" a-t-il assuré, "Ce n'est pas le premier wagon sur lequel vous devez sauter. Je pense que c'est complètement ridicule et extrêmement naïf".

"Elle est décédée en quelques heures", il raconte les derniers instants de sa soeur

Alex Jacobs a raconté la dernière journée de sa soeur en expliquant qu'elle "séjournait à New York avec son fiancé, Luke Volker, lorsqu'elle a commencé à ressentir quelques symptômes 'mineurs' qui l'ont suffisamment inquiétée pour demander à Volker de l'accompagner aux urgences. Elle est ensuite décédée en quelques heures". "Cela s'est littéralement passé en l'espace d'une journée : avoir mal à la tête, s'endormir, réveiller son petit ami et lui dire s'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital" a-t-il précisé.

La vraie cause de sa mort révélée ?

Quant à la véritable cause du décès de Charlbi Dean, il était d'abord indiqué que c'était d'une "maladie soudaine et brutale". Et son frère en sait plus désormais, ce serait une "infection virale aux poumons". "La famille attend toujours les résultats de l'autopsie" qui "était en cours mercredi" a-t-il indiqué, "Nous ne sommes toujours pas entièrement sûrs (de ce qui s'est passé). Une autopsie est en cours et nous savons qu'elle peut prendre un certain temps. Mais ce que nous avons entendu, c'est qu'il y avait une infection virale dans ses poumons".

La comédienne avait eu un "très, très grave accident de voiture" en 2009, qui lui avait laissé le dos et les côtes cassés et une rate manquante. Et c'est l'ablation de la rate suite à l'accident qui pourrait avoir un lien avec sa mort : "On lui a retiré la rate. La rate est impliquée dans la lutte contre les infections, donc cela pourrait avoir un rapport avec ce qui s'est passé. L'absence de sa rate pourrait expliquer que son organisme n'a peut-être pas pu combattre l'infection".