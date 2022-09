Mort de Charlbi Dean : abattu, son fiancé Luke Volker sort du silence après la mort choc de l'actrice

Mort de Charlbi Dean : son fiancé Luke Volker s'exprime avec émotion

Charlbi Dean, star du film Sans filtre (Triangle of Sadness en VO) de Ruben Östlund, qui a gagné la Palme d'Or au festival de Cannes en 2022, est morte à l'âge de 32 ans. La raison de ce décès choc et soudain, n'a pas été dévoilée à part qu'il s'agirait "d'une maladie soudaine et inattendue". L'actrice née en Afrique du Sud avait aussi joué dans la série Black Lightning de DC Comics. Et surtout, elle s'était fiancée à son compagnon, le mannequin Luke Volker, en avril dernier.

Il est sorti du silence après l'annonce de la mort de celle qu'il allait épouser. Dans une vidéo Reel postée sur son compte Instagram ce 31 août 2022, son fiancé a expliqué face caméra et ému vivre un deuil compliqué : "Salut tout le monde. Je voulais juste poster une photo de Charlbi, mais c'est difficile".