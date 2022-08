La mort si soudaine de Charlbi Dean, 32 ans seulement et star du film Sans filtre (Palme d'Or à Cannes), laisse tout le monde sous le choc

La star du film Sans filtre est morte à l'âge de 32 ans

TMZ a annoncé la mort choc de Charlbi Dean Kriek, de son nom complet. L'actrice est morte à 32 ans, ce 29 août 2022 dans un hôpital de New York, aux Etats-Unis. Celle qui était née au Cap, en Afrique du Sud, avait fait du mannequinat avant de devenir comédienne.

Elle était l'un des rôles principaux au casting de Sans filtre (Triangle of Sadness en VO) de Ruben Östlund, le film qui a reçu la Palme d'Or au festival de Cannes 2022. Charlbi Dean a aussi joué Syonide dans la série Black Lightning de DC Comics (qui a eu un crossover avec The Flash), a tourné dans le film d'horreur Don't Sleep ou encore a fait une apparition dans un épisode d'Elementary. Elle était en couple avec le mannequin Luke Volker.

Charlbi Dean est décédée "d'une maladie soudaine et inattendue"

Le média US a précisé que Charlbi Dean est décédée "d'une maladie soudaine et inattendue". "Nous ne savons pas encore quelle maladie Dean combattait" ont-ils précisé, la cause exacte de sa mort restant donc encore inconnue.

Mais des médias locaux comme Cape Town Etc ont fait le lien entre son décès soudain et le grave accident de voiture que l'actrice avait eu en 2009 avec son compagnon de l'époque, Ashton Schnehage. Elle s'était "fracturée deux vertèbres, un poignet, quatre côtes et un coude" et avait "subi d'autres lésions internes, notamment un affaissement du poumon gauche. Une opération qui lui a sauvé la vie". Depuis, elle arborait ses cicatrices. Reste à savoir s'il y vraiment un lien entre cet accident et sa disparition.