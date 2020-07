Mort de Cameron Boyce : Dove Cameron, Sofia Carson et d'autres lui rendent hommage, un an après

Alors que le monde de la télévision et du théâtre américain est bouleversé suite à l'annonce de la mort de Nick Cordero, décédé des suites du Coronavirus, l'émotion est aussi vive du côté de Disney Channel. Il y a un an, on apprenait le décès soudain de Cameron Boyce à 20 ans seulement. L'acteur qui a tourné dans la série Jessie et dans les films Descendants (le troisième volet a été diffusé peu de temps après sa mort) était atteint d'épilepsie et est décédé suite à une crise. Le mois dernier, sa mère lui avait rendu hommage et ses anciens camarades ont évidemment pensé à lui pour le premier anniversaire de sa mort.

"Un an sans ta lumière"

Sur Instagram, les stars de la saga Descendants ont tenu à rendre un nouvel hommage à Cameron Boyce. Dove Cameron, Sofia Carson et Booboo Stewart ont posté des photos ou stories dédiées à l'acteur décédé trop tôt. "Un an sans ta lumière. Quelque chose de cosmique s'est rompu quand tu es parti, une chose qui semblait tellement impossible, injuste et contre nature. L'univers ne peut pas réparer le vide laissé. Tu étais énorme. Je t'aimerai pour toujours, de la même façon" a écrit l'interprète de Mal en légende d'une photo.

De son côté, Sofia Carson que l'on a pu voir dans le film Netflix Feel the Beat a posté : "A notre ange. Cela fait 365 jours passés à nous manquer. Et chaque jour, tu nous manques encore un peu plus. Ne pas t'avoir fait trop mal. Mais, d'une certaine façon, tu continues à illuminer le monde entier. Notre Cam. Notre mec pour toujours. Notre rayon de soleil qui porte des chaussures. Tu me manques. Tellement. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Pour toujours". Booboo Stewart, lui, a posté plusieurs photos de Cameron Boyce en story. Skai Jackson de Jessie, Mitchell Hope mais aussi ses proches dont son père Victor ont également rendu hommage à Cameron Boyce. Découvrez leurs messages :