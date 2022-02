Mort d'Igor Bogdanoff : sa compagne confie que leurs "jours étaient comptés"

Julie Jardon a aussi évoqué leur grosse différence d'âge qui faisait tant parler : "C'est quelque chose que je comprends, parce que ça m'aurait peut-être choqué pour quelqu'un d'autre aussi. 44 ans de différence, c'est énorme. C'est vrai qu'on aurait rien pu construire ensemble. Et c'est justement parce qu'on savait ça, que nos jours étaient comptés, qu'on s'est investis pleinement".

"Aujourd'hui, j'ai peur de demain. J'ai peur de continuer la route sans toi"

Julie Jardon s'était aussi exprimée auprès de Gala pour un rendre un hommage poignant à Igor Bogdanoff. "Merci d'avoir été cette jolie parenthèse presque irréelle, depuis cette nuit inattendue du 17 mai 2015 et durant les 7 sublimes et discrètes années qui ont suivi" avait-elle déclaré, "Je retiens tout de nous. Nos voyages, ton sourire, tes mimiques que j'aimais tant, ton regard sur moi tellement aimant, les découvertes avec toi, te voir sur scène, en conférence. Je retiens aussi la nostalgie d'un futur commun qui n'aurait pu exister, la façon dont tu m'as appris à vivre l'instant présent avec toi pour ne pas être trop anxieuse d'un avenir incertain et inaccessible".

"Et aujourd'hui, j'ai peur de demain. J'ai peur de continuer la route sans toi, sans repère" avait-elle ajouté, "Je vais essayer petit à petit et comme je le peux de transformer les tristes 'plus jamais' que je ressens à chaque fois qu'un lieu, un moment me rappelle nous et notre lien si fort, en 'pour toujours' (...) Merci d'avoir éclairé mon chemin durant ces merveilleuses années à tes côtés. Je t'aime pour toujours".