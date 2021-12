Miss France 2022 : ce critère qui mène directement une candidate à l'élimination

Sylvie Tellier donne son critère éliminatoire pour Miss France 2022

Ce samedi 11 décembre 2021, ce sera l'élection de Miss France 2022 , au Zénith de Caen. Une soirée diffusée en direct sur TF1, avec Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier. L'occasion de découvrir qui succédera à Amandine Petit (Miss France 2021).

> > Vaimalama Chaves, Malika Ménard, Marine Lorphelin... que deviennent les anciennes Miss France ? < <

Et alors que les français(es) ont hâte de pouvoir découvrir les Miss en compétition pour décrocher l'écharpe et la couronne de Miss France 2022, Sylvie Tellier s'est confiée à Télé Loisirs sur les critères de sélection. Et la directrice générale de la société Miss France a notamment révélé son critère rédhibitoire : "Ça dépend pour qui, pour quel juré. Avant tout, on est dans un concours de beauté, d'élégance, d'éloquence, de personnalité. C'est un jugement très personnel. En ce qui me concerne, une jeune femme qui n'a pas la moyenne au test de culture générale n'est pas dans mes finalistes. C'est mon choix. Chacun est libre de son choix".

Vous l'aurez donc compris, une Miss qui a eu une mauvaise note au test de culture générale de cette année ne peut pas être élue Miss France. C'est un critère éliminatoire pour Sylvie Tellier. Mais elle a précisé : "Il n'y a pas beaucoup d'accidents cette année dans le test de culture générale. Elles peuvent toutes prétendre à la couronne".

Miss France 2022 : elle raconte les coulisses des présélections

Après leur voyage de préparation à l'Ile de la Réunion, les 29 candidates au titre de Miss France 2022 vont devoir passer un grand oral (la présélection). C'est ce mercredi 8 décembre 2021 et cela permet de choisir les 15 demi-finalistes du concours de beauté. "Lors de cette présélection, on soumet aux membres du jury la note du test de culture générale, leur comportement pendant 1 mois, leur esprit de camaraderie, leur fair play et ensuite les jeunes femmes répondent à des questions" a confié Sylvie Tellier à propos des coulisses de cette étape.

> > Miss France 2022 : des candidates sanctionnées après avoir "enfreint des règles" < <

Pour rappel, le soir de l'élection, le jury sera composé d'Amel Bent, Inès Reg, Delphine Wespiser (Miss France 2012), François Alu (le danseur de l'Opéra de Paris et juge dans Danse avec les stars 2021), Philippe Lacheau et Ahmed Sylla.