Miss France 2021 : Lou-Anne Lorphelin, Lara Gautier... les 5 favorites du concours

Lou-Anne Lorphelin (Miss Bourgogne)

Quelles candidates pourraient remporter Miss France 2021 ? Lou-Anne Lorphelin, la soeur de Marine Lorphelin, fait partie des candidates favorites. Elle qui a été élue Miss Bourgogne 2020 a réussi le test de culture générale haut la main, avec une note de 17,5/20. Ce qui fait de Lou-Anne Lorphelin la première de sa promo, en plus d'avoir une grande soeur qui a été couronnée Miss France 2013 (ainsi que 1ère dauphine de Miss Monde 2013). Entre ses bons gènes et son intelligence, c'est certain qu'elle pourrait gagner cette élection !