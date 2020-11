Miss France 2021 : l'élection en danger ? La cérémonie reportée à cause du Covid-19

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Clémence Botino a probablement vécu l'une des pires années d'une Miss France. Elue en décembre dernier, la jeune femme a en effet vu son règne être bousculée par l'épidémie de Covid-19 qui a contraint le gouvernement à mettre en place deux confinements en quelques mois et à instaurer de nouvelles règles (gestes barrières, rassemblements parfois interdits...) afin de limiter la propagation du virus. Dans ces conditions, il lui était donc difficile de partir à la rencontre du public...

L'élection de Miss France 2021 en danger ?

Mais que Clémence Botino se rassure, une bonne nouvelle l'attend enfin. C'est Le Parisien qui vient de révéler l'information, elle restera Miss France (au moins) une semaine de plus. Tandis que l'élection de sa successeuse devait avoir lieu le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou (Vendée), le comité de ce concours emblématique a finalement pris la décision de reporter la nouvelle cérémonie au 19 décembre.

La raison ? La production espère tout simplement qu'à cette date le confinement actuel sera terminé afin de mettre en scène une élection quasi normale et espère donc "compter sur la présence du public, même réduit." De quoi craindre une annulation totale de la cérémonie cette année en cas de confinement étendu ? A priori, la réponse est non : "Un temps évoqué, le report en janvier 2021 a été mis de côté." Toutefois, une cérémonie sans public, on a du mal à y croire.

Une cérémonie particulière

Quoi qu'il en soit, malgré tous les efforts de Sylvie Tellier et son équipe pour donner l'illusion d'une cérémonie normale, cette future élection pourrait être extrêmement vide. Toujours d'après Le Parisien, alors que le jury sera exceptionnellement composé d'anciennes Miss France cette année, celles qui n'ont pas été choisies mais qui sont tout de même attendues dans la salle auraient "l'intention de boycotter la cérémonie, pour différentes raisons". Oui, oubliez la solidarité entre Miss, place à la guerre des egos.

Autre problème de taille pour la production, avec l'impossibilité de voyager à cause du Covid-19, les prétendantes au titre de Miss France 2021 ne devraient pas avoir le droit à une préparation optimale organisée dans des décors paradisiaques. Un simple détail d'un point de vue extérieur, mais cela pourrait jouer sur un manque de complicité entre les candidates. De plus, cela nous priverait de portraits de rêves de chacune d'entre elles. Et ça, c'est pas cool.