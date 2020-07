Clémence Botino : incendie mortel dans son immeuble, la Miss France 2020 sous le choc

C'est un drame qui a eu lieu dans la nuit de ce vendredi 3 au samedi 4 juillet 2020 à Paris où un immeuble du 17ème arrondissement, situé à l'avenue des Ternes, a malheureusement pris feu au 3ème étage. Et le premier bilan est important puisque, selon les autorités, une personne aurait trouvé la mort et treize autres auraient été blessées, dont trois pompiers.

La Miss France 2020 échappe aux flammes

Or, comme vient de l'annoncer Sylvie Tellier dans l'une de ses stories postées sur Instagram, il s'agit de l'immeuble dans lequel Clémence Botino - la Miss France 2020, réside depuis son élection en décembre dernier. Rassurez-vous, celle qui a succédé à Vaimalama Chaves "va très bien, elle est saine et sauve", mais la directrice du concours de beauté a néanmoins confirmé que sa nouvelle protégée n'était pas en mesure de s'exprimer.

"Evidemment, elle est choquée par ce qu'il s'est passé cette nuit" a notamment confié Sylvie Tellier, avant de rappeler que "malheureusement, tout le monde n'a pas eu la chance de Clémence", ce qui serait difficile à accepter pour la jeune femme.

Et tandis que Clémence Botino préfère désormais s'éloigner temporairement des réseaux sociaux afin de se remettre de ce drame, sa mentor a souhaité remercier les pompiers pour leur travail, "Ils sont arrivés très vite, ils ont pu mettre beaucoup de gens en sécurité. Merci à nos pompiers qui dédient leur vie pour éteindre le feu et sauver les gens des flammes" et se tourner déjà vers l'avenir, "On reste positif et on continue l'aventure". Courage.