Clémence Botino (Miss France 2020) critiquée : Vaimalama Chaves prend sa défense

Si l'élection de Vaimalama Chaves, Miss Tahiti, en tant que Miss France 2019 mettait tout le monde d'accord, ce n'est pas le cas de celle de Clémence Botino, Miss Guadeloupe. Alors qu'elle a été couronnée Miss France 2020 ce samedi 14 décembre lors de l'élection qui a eu lieu au Dôme de Marseille, elle n'a pas fait l'unanimité. Et pour cause, les téléspectateurs auraient préféré voir Miss Provence, qui est arrivée 1ère dauphine, remporter la couronne et l'écharpe. D'autant que Clémence Botino n'était pas non plus la préférée du jury.

Clémence Botino critiquée

Alors que c'est l'incompréhension totale chez les téléspectateurs, certains sont allés jusqu'à dénigrer et insulter la nouvelle Miss France. Un comportement que Vaimalama Chaves ne cautionne pas du tout. Sur Twitter, elle a pris la défense de sa successeur et a appelé au respect : "La France est aussi plurielle que le nombre d'ethnies qui la compose. Une France multiculturelle aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le respect est essentiel, soyons solidaires".

Vaimalama Chaves monte au créneau pour la défendre

Alors qu'un internaute précise que Miss France est un concours de beauté et non de politique, elle répond avec humour : "Je ne suis pas encore candidate aux présidentielles mais préparez vous !", avant de rappeler que la beauté est subjective : "Vous avez votre définition de la beauté, mais elle n'est pas universelle. Pour certains, des filles qui pourraient vous sembler moins belles le seraient bien plus pour d'autres." Voilà qui devrait en calmer certains...