Millie Bobby Brown (Stranger Things) et Noah Schnapp bientôt mariés ? Les deux acteurs ont fait un pacte

Suite à leur rencontre sur le tournage de la saison 1 de Stranger Things, Millie Bobby Brown (Eleven) et Noah Schnapp (Will) sont inséparables. Comme on peut régulièrement le découvrir sur les réseaux sociaux, même quand la série n'est pas en tournage, ils passent énormément de temps ensemble et tournent régulièrement des vidéos pour YouTube ou Instagram et TikTok.

Bientôt le mariage pour Millie et Noah ?

De quoi s'attendre à voir le duo officialiser un couple dans les mois à venir ? A priori, c'est peu probable. En revanche, ne soyez pas étonnés d'assister à leur mariage d'ici quelques années. A l'occasion d'une interview accordée à MTV News, l'actrice - qui s'est récemment confiée sur le cyberharcèlement dont elle a pu être victime, s'est en effet laissée aller à une grande révélation.

"Nous nous sommes promis que, si nous n'étions pas mariés à l'âge de 40 ans, on se marierait ensemble, a-t-elle annoncé. On ferait de bons colocataires". Une confession approuvée par son partenaire, "c'est vrai", même si Millie Bobby Brown a immédiatement précisé, "Mais ça serait complètement platonique".

Une relation 100% platonique

Et pour cause, si les deux acteurs s'imaginent bien avoir des chiens ensemble, ils prévoient également de "dormir dans des chambres séparées". Apparemment, l'un des deux serait trop "bordélique". Surtout ? Aucun bébé à venir. Noah l'a révélé, "ça serait le truc qui casserait tout. Pas d'enfants", tandis que Millie a ajouté avec humour, "Ouais, je ne pourrais pas gérer/assumer un enfant qui serait de toi !"

Âgés respectivement de 18 et 17 ans, Millie et Noah ont heureusement encore largement le temps de voir venir et de trouver l'âme soeur ailleurs. Autrement, rendez-vous en 2044.