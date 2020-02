Millie Bobby Brown : ses confidences touchantes sur la célébrité et le cyberharcèlement

Difficile de se souvenir que Millie Bobby Brown a seulement 16 ans. Propulsée sous les projecteurs lors de la sortie de la saison 1 de Stranger Things alors qu'elle avait simplement 12 ans, l'actrice britannique a grandi devant les caméras. Mais elle a surtout trop souvent été exposée à des critiques sur son physique, sa façon de s'habiller ou sur ses relations amoureuses. La star n'a jamais hésité à répondre aux haters et vient de se confier un peu plus sur les côtés négatifs de la célébrité.

"Ces dernières années n'ont pas été faciles"

C'est en postant un montage vidéo sur la chanson Changes de Justin Bieber pour fêter ses 16 ans que Millie Bobby Brown a évoqué ces instants difficiles. Celle qui joue Eleven dans Stranger Things, dont la saison 4 reviendra prochainement sur Netflix, avoue en légende de ces images que son quotidien n'est pas des plus simples depuis qu'elle est devenue une star. "Ces dernières années n'ont pas été faciles, je l'admets. Il y a des moments où je suis frustrée par les rumeurs, les commentaires inappropriés, la sexualisation et les insultes qui ont fait que je me suis sentie blessée et que je manque de confiance en moi" a écrit l'actrice. Tant de choses négatives qui la touchent mais qu'elle veut combattre : "Je ne serai jamais vaincue. Je continuerai à faire ce que j'aime et à propager le message pour que les choses changent" ajoute-t-elle.

Première concernée par les côtés négatifs de la célébrité, Millie Bobby Brown encourage les internautes à changer la façon dont ils agissent. "J'ai l'impression qu'on a besoin de changement pas seulement pour cette génération mais pour la prochaine. Notre monde a besoin de gentillesse et de soutien pour que nous, les enfants, puissions grandir et réussir" écrit la star qui espère que sa vidéo "informera sur ce qui se passe dans les coulisses, derrière les gros titres et les flashs". "Ne vous inquiétez pas, je trouverai toujours un moyen de sourire" conclut l'actrice.