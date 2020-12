Millie Bobby Brown "bouleversée" : en larmes, elle raconte le manque de respect d'une fan

En pleurs, elle explique : "Je suis un être humain", "j'aimerais juste que les gens soient plus respectueux"

Encore sous le choc par cette mésaventure avec une fan, Millie Bobby Brown a expliqué en larmes : "Je payais, et elle est passée devant moi, et a recommencé à me filmer. Et j'ai dit : 'Je suis un être humain'. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je n'ai pas arrêté de lui demander de ne pas me filmer" et "elle m'a dit : 'Alors je ne peux pas prendre une vidéo d'un être humain ?' Et j'ai répondu : 'Non, pas quand j'ai dit non'. Ça me contrarie quand les gens essaient de repousser les limites, et j'aimerais juste que les gens soient plus respectueux".

En pleurs en se rappelant la scène, celle qui avait été recalée de Game of Thrones a déclaré : "Je fais cette vidéo pour dire qu'il faut être plus respectueux avec les autres. Peu importe qui ils sont ou ce qu'ils font, soyez respectueux", "Je vais bien maintenant. J'étais bouleversée sur le moment parce que je ne me sentais pas à l'aise et pas respectée. C'est important de fixer des limites et de parler" et "soyez gentils les uns avec les autres".