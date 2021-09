Midnight Mass : Mike Flanagan explique la fin de la série et répond à une théorie

Après les maisons hantées, c'est sur une petite île que Mike Flanagan nous a transportés dans Midnight Mass (découvrez notre avis sur la série). L'arrivée du Père Paul (Hamish Linklater) était accompagnée de miracles et d'événements mystérieux. Et au fil de la saison, on en a découvert des choses : le Père Paul était en fait Monseigneur Pruitt, le prêtre de la paroisse qui a rajeuni après avoir, lors d'un voyage, croisé celui qu'il appelle "l'Ange de Dieu" qui est en fait un vampire.

Dans l'épisode 6, lors de la messe de minuit pour célébrer Pâques, Monseigneur Pruitt accompagné de ses disciples dont Bev (Samantha Sloyan) souhaitaient offrir "le miracle de la résurrection aux fidèles" en les forçant à se transformer en vampires. Mais ça tournait mal et finissait en bain de sang. Dans le dernier épisode, tous les habitants devenus vampires finissaient par brûler au soleil. Tous sauf Leeza (Annarah Cymone) et Warren (Igby Rigney) qui ont pu s'échapper à temps et assistaient au lever du soleil depuis une barque. Leeza expliquait alors qu'elle ne sentait plus ses jambes (alors que le sang de l'Ange l'avait guérie plus tôt dans la saison).

L'Ange est-il mort ou vivant ? Mike Flanagan répond

Cette dernière phrase a intrigué les fans de Midnight Mass. Pour certains, cela signifie en fait que l'Ange serait bien mort. Son destin est laissé en suspens dans la série : on voit bien Erin (Kate Siegel) lui entailler les ailes mais ce dernier parvient à fuir l'île en volant, sans pour autant qu'on puisse être persuadés qu'il ait pu se mettre à l'abri avant l'aube.

Alors, l'Ange est-il mort ou vivant ? Mike Flanagan a répondu... et démenti la théorie selon laquelle le fait que Leeza perd l'usage de ses jambes signifie la mort du personnage. "Nous ne disons pas qu'il est mort. Ce que l'on voulait dire, c'est la concentration du sang chez Liza a diminué, qu'elle ira bien" explique le créateur de la série à The Wrap. Puisqu'elle n'a pas consommé de sang de vampires, Leeza ne court donc plus le risque d'être transformée.