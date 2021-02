Michele Morrone (365 DNI) blessé et hospitalisé : il donne de ses nouvelles

"Je suis de retour"

Et effectivement, Michele Morrone, toujours célibataire, a bien pu rentrer chez lui dès le lendemain. Il a d'ailleurs été pas trop mal accueilli puisqu'un sublime bouquet de fleurs et deux gros sacs Gucci l'attendaient bien sagement chez lui. Ah ouais pas mal, on n'a pas tous le droit à ce genre de cadeaux quand on rentre de l'hôpital... Le principal est que l'interprète de Massimo dans 365 DNI est désormais en bonne santé : "Je suis de retour", a-t-il annoncé en forme dans sa story Insta. En voilà une bonne nouvelle !