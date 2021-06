Michele Moronne en couple avec un homme ? "Je n'ai pas fait mon coming out"

En quelques minutes, un mythe a bien failli s'effondrer ! On vous explique. Depuis la sortie de 365 DNI sur Netflix, Michele Morrone est devenu le sex-symbol d'un grand nombre de personnes, surtout des femmes. Ces dernières ont d'ailleurs eu un gros coup de chaud lorsqu'elles ont découvert une photo de l'acteur et chanteur italien très proche d'un autre homme, Susinna Simone, avec en légende : "I'm a liar ("Je suis un menteur")." Michele Morrone aurait-il fait son coming out avec ce cliché et ces quelques mots ? Est-il vraiment en couple avec un homme depuis son divorce avec Rouba Saadeh ?

Michele Morrone n'est pas en couple avec Susinna Simone !

Face à l'énorme buzz autour de sa photo avec l'acteur Susinna Simone, le musicien a pris la parole en story sur Instagram pour notamment expliquer qu'il s'agissait en réalité d'un simple malentendu : il n'est pas gay. Michele Morrone a ainsi dévoilé la vérité autour de ce cliché : "Je me suis réveillé ce matin avec un appel de mon équipe pour me dire que beaucoup d'articles sont sortis, selon lesquels, j'aurais fait mon coming out avec la photo prise avec Simonne. C'est devenu un très bon ami ensemble, on est comme des frères."

Il a ensuite confié : "Ce n'était qu'une photo, rien de plus. Je suis très impliqué dans la cause LGBTQ+, mais là, nous parlons que d'une simple photo. Je n'ai pas fait mon coming out. On parle aussi beaucoup de la légende 'je suis un menteur'. Un acteur est un peu un menteur parce qu'il joue quelqu'un qu'il n'est pas, voilà pourquoi j'ai écrit ça. Je suis désolé pour la confusion, ce n'était pas le but." Si ça se trouve, Susinna Simonne est l'un des nouveaux acteurs de 365 DNI 2, vu que le tournage a commencé il n'y a pas longtemps.