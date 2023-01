Michaël Youn revient à la grosse comédie pour Prime Video avec un film façon Projet X

Ce n'est pas le premier film réalisé par Michaël Youn, après Fatal, Vive la France et Divorce club, sorti en 2020, il prépare donc l'arrivée de sa nouvelle comédie, BDE, qui sera dispo sur Prime Video. Il y réunit beaucoup de ses potes et des gros noms du cinéma français. Le scénario semble s'inspirer des fameux Projet X ou encore Nos Pires Voisins, des comédies américaines très connues.

Un choc des générations

BDE suit un groupe d'amis qui se sont rencontrés en École de Commerce. Maintenant qu'ils ont la quarantaine, ils sont beaucoup plus sages que lorsqu'ils étaient ados, sauf une fois par an. Le groupe de quatre amis se retrouve pour le WEB (Week-End des Biomans), cette année, c'est à Val Thorens.

Malheureusement, ils tombent sur un groupe de 150 étudiants de leur ancienne école sur place. Les "vieux" vont vite se prendre au jeu des jeunes et tout risque de dégénérer dans le chalet des beaux-parents de Bob, joué par Michaël Youn. Le scénario promet donc un gros bordel, bien représenté dans la bande-annonce.

Un casting qui fait rêver

En plus d'être réalisateur, Michaël Youn s'offre l'un des rôles principaux, celui de Bob, le quarantenaire dont la villa appartient à ses beaux-parents. Il est accompagné de son ami Vincent Desagnat, Hélèna Noguerra et Lucien Jean-Baptiste.

Du côté des "jeunes", on retrouve Rayane Bensetti, Ludovik, Lola Dubini ou encore Manon Azem. Michèle Laroque et Tomer Sisley sont aussi présents dans la bande-annonce. BDE sera disponible sur Prime Vidéo le 24 février prochain et promet d'offrir des scènes dingues.