Michaël Youn regrette quelques canulars du Morning Live : "Je n'assume pas"

Entre 2000 et 2002, le Morning Live était l'une des émissions phares de M6. A l'animation, Michaël Youn, qui enchaînait les gags et les blagues. Le pro des canulars téléphoniques est de retour à la télé avec le Morning Night, ce jeudi 19 mars 2020 sur la même chaîne. Accompagné de Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, avec qui il formait les célèbres Bratisla Boys, il sera aussi entouré de plusieurs stars. Bigflo & Oli, Inès Reg, Philippe Lacheau, Jenifer, Jamel Debbouze, Jarry, Audrey Fleurot ou encore Isabelle Nanty ont ainsi accepté l'invitation de l'humoriste.

Mais Michaël Youn a quand même des regrets de cette époque du Morning Live. Lesquels ? Certains canulars qui sont parfois allés très loin. Celui que vous avez pu voir dans les saisons 1 et 2 des Bracelets rouges a expliqué à Télé Loisirs : "Je m'en suis beaucoup voulu d'avoir pu blesser les gens". "Je n'assume pas d'avoir fait rire en allant emmerder un homme qui sortait d'une relation tarifée" a-t-il déclaré, "Je ne suis pas fier de m'être moqué de la misère humaine".

Michael Youn avoue : "Nous avons parfois flirté avec les limites"

L'animateur qui s'est fait connaître avec son mégaphone dans la matinale TV a confié s'être mis plus de limites qu'avant. "À l'époque du Morning Live, nous avons parfois flirté avec les limites" a reconnu le héros des films La Beuze, Iznogoud ou encore Fatal auprès de Télé 7 jours, "Aujourd'hui, les limites se sont un peu durcies, mais, pour autant, nous ne nous sommes rien empêché. Nous nous sommes posé beaucoup de questions, car, mine de rien, il faut bien réfléchir pour que la bêtise soit bien faite".