Michael B. Jordan en couple avec Lori Harvey : ils officialisent leur relation

Michael B. Jordan a posté deux photos d'eux dans la pénombre sur Instagram. Sur la première image, celui qui va peut-être remplacer Henry Cavill pour jouer Superman et sa chérie Lori Harvey sont enlacés. Et sur le deuxième cliché, ils se regardent amoureusement, comme prêts à s'embrasser. Lori Harvey a elle aussi officialisé leur idylle en publiant également deux photos sur Instagram. Sur la première, elle sourit alors qu'il l'embrasse sur la joue. La deuxième les montre tous les deux devant un sapin de Noël. En légende, elle a simplement mis un émoji coeur.

Les rumeurs de romance s'intensifiaient

Cela faisait plusieurs mois maintenant que les internautes suspectaient Michael B. Jordan et Lori Harvey de sortir ensemble. Les amoureux avaient été photographiés très proches et complices à Atlanta, lors du Thanksgiving 2020. Et ils avaient de nouveau été vus ensemble à Salt Lake City, pour les fêtes de fin d'année.

Le BG qui a été élu homme le plus sexy au monde par le magazine People et celle qui aurait été en couple avec Future et P. Diddy dans le passé ont donc décidé d'officialiser les rumeurs. Une nouvelle qui n'a pas fait que des heureux, beaucoup de fans étant déçus que le beau gosse du grand écran ne soit plus célibataire.