Superman : Henry Cavill bientôt remplacé par Michael B. Jordan ?

Michael B. Jordan en Superman ?

Henry Cavill l'a encore récemment annoncé, il ne compte pas abandonner son rôle de Superman. Pourtant, on peut régulièrement le découvrir, cela n'empêche pas les rumeurs de voir le jour et d'imaginer de nouveaux acteurs dans la peau du célèbre personnage de DC. Et parmi les comédiens concernés, on retrouve Michael B. Jordan vu dans Black Panther de... Marvel.

De quoi le surprendre ? Pas vraiment. Au micro de MTV, il a révélé être désormais habitué à ce genre de situation : "J'ai déjà été cité pour jouer Morpheus, puis Superman, ou encore dans le reboot de La Bande à Picsou, Power Rangers et tout ce que l'on peut imaginer. Donc je suis plutôt habitué à entendre des rumeurs sur mes possibles nouveaux rôles". De quoi tout de même lui faire plaisir ? Totalement. Il l'a ensuite rappelé, "Je suis un fan des comics".

L'acteur pense aux fans

A ce sujet, Michael B. Jordan l'a promis, dans le cas où il serait choisi pour incarner ce super-héros au cinéma, il se battrait pour lui faire honneur : "Tout ce que je fais se doit d'être fait de la meilleure façon, d'être totalement authentique. Je comprends quand les fans de comics sont énervés en mode 'Oh non, pourquoi ils font ça, pourquoi ils changent ça ?' Moi aussi je peux penser pareil pour certaines choses. Donc si jamais je devais être casté dans quoi que ce soit, cela devrait être authentique et quelque chose qui permettrait aux gens d'être derrière un tel projet".

Vient-il ainsi de fermer la porte à Clark Kent et ouvrir celle de Calvin Ellis ? C'est possible. Pour rappel, dans les comics de DC, Calvin Ellis est une autre version de Superman qui appartient à une autre dimension. Dans celle-ci, le héros est noir et n'a aucun lien avec le journalisme puisqu'il est... président des USA. Rien que ça.