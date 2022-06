Mélanie Da Cruz séparée d'Anthony Martial et en clash avec la nouvelle copine de son ex : Lisa lui répond

Mélanie Da Cruz séparée d'Anthony Martial et vénère contre la nouvelle chérie de son ex ?

Entre Mélanie Da Cruz et Anthony Martial, c'est fini. Alors que l'ex-candidate de télé-réalité et le footballeur se sont mariés (Mélanie Da Cruz avait dévoilé des photos du mariage), ils sont ensuite devenus parents d'un enfant, un fils prénommé Swan. Et ils "gardent contact pour le petit".

Mais Mélanie Da Cruz et Anthony Martial ont annoncé leur rupture en mars 2022. Et alors que certains pensaient qu'ils étaient de nouveau en couple, en réalité, ils seraient toujours séparés. Et le sportif aurait même une romance avec une étudiante en droit, Lisa, d'une vingtaine d'années, selon le compte Instagram @shayaratv.

Et entre son ex-femme et sa nouvelle copine, ce serait la bagarre ! Le blogueur @vaarruecos a expliqué dans sa story Instagram que Mélanie Da Cruz "n'hésite pas à afficher la soi-disante nouvelle copine de son ex-mari Anthony Martial", "Mélanie tacle Lisa en story Snapchat" et "envoie une pique à Lisa". Elle a en effet posté à l'attention de la nouvelle conquête de son ex : "Big UP à Lisa" avec un emoji d'une bague de fiançailles.