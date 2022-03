Mélanie Da Cruz et Anthony Martial, la rupture : "L'amour n'a pas suffit", révélation choc sur Instagram

On pensait que la nouvelle étape dans la carrière d'Anthony Martial - prêté cet hiver au Séville FC par Manchester United, allait permettre au sportif de se retrouver après plusieurs mois compliqués marqués par de nombreuse menaces et injures racistes dont il a été la cible, mais également d'apporter un nouveau souffle à son couple, fragilisé par cette vie en Angleterre, il n'en est rien.

Mélanie Da Cruz va divorcer d'Anthony Martial

Ce mercredi 30 mars 2022, Mélanie Da Cruz - sa femme et la mère de leur fils (Swan, 4 ans), a profité de son compte Instagram pour annoncer officiellement leur séparation. Alors que l'ex-candidate de Les Marseillais vs le reste du monde s'était toujours affichée comme la première supportrice du footballeur, n'hésitant jamais à le défendre face aux critiques et aux rumeurs de tromperie le concernant, elle vient finalement de confesser que leur histoire était malheureusement terminée.

"Parfois pour gagner une course il faut arrêter de courir... Je n'ai pas pour habitude de prendre la parole concernant ma vie privée, mais pour le bonheur et l'avenir de chacun je me dois de le faire aujourd'hui, a-t-elle dans un premier temps dévoilé, avant d'ajouter plus loin, "Il n'existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respects et avec pudeur de ma part."

Une séparation douloureuse pour la jeune femme

"La vie à 2 est une longue route souvent parsemé d'embûches", a-t-elle ensuite révélé, sans néanmoins entrer dans les détails, avant de préciser ensuite, "Abandonner ne fait pas partie de mon caractère, mais c'est ici que nos chemins se séparent. Bientôt 3 ans qu'on s'est dit 'oui'. Je pensais pour la vie, malheureusement l'amour n'a pas suffit."

Malgré tout, si on peut donc comprendre que Mélanie Da Cruz souhaite rester pudique sur cette situation et les raisons derrière cette décision, il n'est pas impossible que celle-ci soit notamment liée à une tragique épreuve vécue par le couple ces dernières semaines. Le 27 mars 2022, à l'occasion d'une story publiée sur Snapchat, Mélanie s'était en effet agacée des remarques des internautes sur son physique avant d'avouer, "Je vais donc le dire également : il y a trois semaines j'ai encore fait une fausse couche. (...) J'en suis réduite à ne pas pouvoir faire mon deuil correctement parce que des p*tasses me harcèlent au quotidien et m'inventent une grossesse".

Quoi qu'il en soit, et même si cette rupture lui est aujourd'hui très difficile à vivre, "Il m'est impossible de poser ICI des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s'écrit pas", Mélanie Da Cruz a tenu à l'assurer, cela ne l'empêchera pas de maintenir la relation la plus saine possible avec Anthony Martial pour le bien de leur fils, "Notre priorité est et restera le bien-être de Swan".