Mélanie Da Cruz : ciao Manchester, elle savoure sa nouvelle vie presque parfaite sous le soleil de Séville

Concernant le changement de température, celle qui a clashé les placements de produits semble ravie de son nouveau climat ! "Qui sur Terre n'est pas prêt pour le soleil ?" s'amuse-t-elle. C'est sûr que ça doit lui changer de la grisaille mancunienne... La jeune maman a été ensuite interrogée sur l'adaptation de son fils Swan et tout a l'air de se passer à merveille ! "ça s'est très bien passé pour lui, l'école, elle est top ! En plus, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut tout faire à l'extérieur" indique-t-elle, avant d'ajouter : "Il le prend plus pour des vacances, lui ! Il se dit 'Ouais, soleil', il ne connait pas limite... Le soleil, il ne le voit qu'en vacances. Il a trouvé ça cool d'aller à l'école aussi, c'était un peu comme des vacances, donc ça lui fait plaisir. Il n'a rien vu passer".

"C'est vraiment très dur de laisser mes copines"

Un abonné lui a également demandé si ce n'était pas trop dur pour elle de suivre son mari. "Si on était allé en Antarctique, ça aurait été un peu plus difficile, mais là, on est dans un endroit top. Une belle ville, un bon climat... Donc non, ce n'est pas très difficile. Je craignais plus pour Swan, mais il est bien au final" répond Mélanie, ravie. Le seul point négatif pour la jeune femme est d'avoir dû laisser ses copines de Manchester. "C'est vraiment très dur de laisser mes copines (...) ça m'embête, mais on va se revoir".

Elle précise aussi qu'ils pourraient très bien revenir rapidement en Angleterre. "Il ne faut pas s'emballer, ce n'est qu'un prêt, donc si ça trouve, on sera toutes ensemble réunies". En effet, son mari n'est prêté que jusqu'au mois de juin au club Andalou et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.