Mélanie Da Cruz et Anthony Martial de nouveau en couple ? La photo et la suppression de post qui sèment le doute

Il faut dire qu'en plus d'avoir effacé le post Instagram annonçant leur rupture, les parents de Swan ont été vus sur une photo ensemble à l'aéroport. Les blogueurs @vaarruecos et @wassim.tv ont partagé l'image dans leurs stories Insta. "Alerte : Mélanie aperçue aujourd'hui à l'aéroport en début d'après-midi. Elle était accompagnée d'Anthony Martial qu'elle refréquente en ce moment comme @wassim.tv l'a dit" a précisé @vaarruecos.

Celle que vous avez pu voir dans Secret Story 9, Les Anges 8, Friends Trip 3 et Les Marseillais VS Le Reste du Monde 5 serait-elle de nouveau en couple avec le joueur prêté au Séville FC qui va retourner à Manchester United ? Le blogueur @skyresstv pense aussi que Mélanie Da Cruz et Anthony Martial auraient remis le couvert. Et il a indiqué dans sa story Instagram : "Je suis heureux et en même temps déçu", "heureux pour le petit qui va retrouver ses parents réunis" mais "déçu" car "on dirait limite c'est du cinéma", et "déçu aussi car il joue beaucoup avec elle, il la trompe etc et c'est quelqu'un de très mauvais pour moi".