Meghan Markle et le Prince Harry finalement dans The Crown ?

Et en plus, beaucoup de twittos ont déjà des idées sur l'éventuel casting d'acteurs pour incarner Meghan Markle et le Prince Harry. Alors que certains pensent notamment à Zendaya, la majorité a surtout souligné que Meghan Markle pourrait jouer son propre rôle, elle qui était actrice dans Suits et qui peut désormais se remettre à l'acting vu qu'elle a renoncé à la monarchie. D'ailleurs, les parents d'Archie qui attendent un deuxième enfant, une petite fille, auraient déjà signé un contrat avec Netflix, un autre avec Spotify et un autre avec Disney.

Dans The Crown, chaque saison retrace une décennie entière du règne de la reine Elisabeth II. Par exemple, la saison 4 couvre la période 1980-1990 et la saison 5, pas encore sortie, est basée sur les années 1990-2000. En décembre 2020, une saison 6 de The Crown a été annoncée par Peter Morgan, le créateur de la série Netflix, dans un communiqué. Mais contrairement à ce que voudraient les fans, la saison 6 ne portera pas sur Meghan Markle et le Prince Harry. En effet, Peter Morgan avait précisé que, pour une fois, la saison 6 sera axée sur la même période que la saison 5, c'est-à-dire 1990-2000, afin de vraiment se concentrer sur la mort de Diana alias Lady Di, la mère du Prince Harry et du Prince William.

Le Prince Harry a regardé The Crown

Mais peut-être que le créateur de The Crown changera ses plans pour la saison 6 et intégrera Meghan Markle et le Prince Harry, comme le demandent les fans sur les réseaux. D'autant plus que le petit-fils de la reine d'Angleterre avait avoué en février 2021, dans le Late Late Show de James Corden, avoir maté la série et dit ce qu'il en pensait. "C'est de la fiction, mais c'est souvent pris comme des faits. Et j'ai un vrai problème avec ça" avait-il expliqué, mais "ça vous donne une vague idée du style de vie d'un membre de la famille royale, des pressions qu'il subit et de ce que c'est de faire passer le devoir avant toute chose, y compris la famille, et des conséquences que cela peut engendrer". Et il aimerait bien voir l'acteur Damian Lewis (Homeland, Billions) l'interpréter dans la série un jour !

En décembre 2018, Peter Morgan avait confié à Entertainment Weekly : "Je sais comment ma série va se terminer - mais ça sera bien avant notre époque. Je ne me sens pas à l'aise d'écrire à propos d'événements d'une certaine période. Je pense que, si vous écrivez sur une certaine période, ce que vous faites devient instantanément du journalisme. Parce que c'est trop proche dans le temps", "Attendons 20 ans pour voir ce qu'il y a à dire concernant Meghan Markle. Je ne sais pas ce qu'il y a à dire pour l'instant sur Meghan Markle". Mais avec toutes les récentes révélations, il pourrait peut-être savoir quoi écrire pour la saison 6 ou une éventuelle saison 7 ?