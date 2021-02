Mass Effect : bientôt un film ou un jeu vidéo ? Henry Cavill tease un "projet secret"

Un lien avec Mass Effect ?

Le rapport avec le monde du jeu vidéo ? Devant tant de mystère, IGN s'est amusé à utiliser le logiciel Focus Magic afin d'améliorer la qualité de la feuille de papier et d'en déflouter le texte. Résultat, les mots Cerbère, Tali'Zorah et Geth sont immédiatement ressortis.

Or, les gamers le savent, ils ne proviennent pas de nul part. Au contraire, il s'agit de deux personnages ainsi que d'une entité très spéciale issus de l'univers Mass Effect, une saga vidéoludique lancée en 2007 sur Playstation, Xbox et PC. Par ailleurs, le site GamePressure a de son côté découvert que le texte lu par Henry Cavill était directement sorti d'un paragraphe de la page Wikipédia de Mass Effect 3, dernier jeu en date, qui résume l'état de l'histoire au début de cet épisode.

Adaptation ciné ou... nouveau jeu ?

De quoi comprendre qu'il va prochainement participer à l'adaptation cinématographique du jeu ? Ce n'est pas impossible. Après tout, cela fait plus de 10 ans qu'un tel projet est dans les cartons à Hollywood. Et quand on sait qu'un univers aussi riche que celui d'Halo aura bientôt le droit à sa série sur Paramount+, on a envie d'y croire pour Mass Effect.

Néanmoins, il existe une autre théorie nettement moins excitante (bien que cool). En décembre 2020, BioWare profitait des Game Awards pour annoncer qu'un nouveau jeu était actuellement au début de sa production. Aussi, il n'est pas impossible que Henry Cavill ait simplement été choisi pour prêter sa voix (et son visage) à l'un des futurs personnages.