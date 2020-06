Man of Steel 2 : pourquoi Henry Cavill ne devrait pas retrouver Superman dans un film solo

Pas de Man of Steel 2 ?

Deadline l'a récemment annoncé, Henry Cavill est loin d'avoir fait ses adieux au DCEU. Tandis que le comédien n'a jamais cessé de clamer son amour pour Superman, le média américain a dévoilé que WB/DC avaient pour objectif de le voir retrouver ce personnage à l'écran à l'occasion de différents projets. A ce sujet, les premières rumeurs laissent d'ailleurs entendre qu'il pourrait avoir un rôle à la Nick Furry chez Marvel en faisant ainsi le lien entre les différents films.

De quoi comprendre que Superman n'est donc pas près d'avoir le droit à un nouveau film solo ? Malheureusement, c'est exactement ça. Tandis que le public espère encore assister à un Man of Steel 2 - notamment depuis que Zack Snyder s'est réconcilié avec les studios en officialisant sa Snyder Cut de Justice League, ce rêve pourrait ne jamais devenir réalité.

Un frein prénommé J.J. Abrams

D'après les informations d'Heroic Hollywood - à prendre avec d'énormes pincettes, Warner Bros aurait toujours pour projet d'offrir à J.J. Abrams (Star Wars 7 et 9) les commandes d'un film DC, notamment centré sur Clark Kent. Or, selon une source du site, "Si votre plan est d'attirer un réalisateur de renom tel que J.J. Abrams pour un projet avec un grand personnage, comme Superman, celui-ci va forcément exiger d'avoir son mot à dire sur la personne qu'il souhaite voir dans ce rôle titre". Traduction : Hors de question pour le cinéaste de se voir imposer un acteur, il voudra repartir de zéro.

Une situation impossible si le studio compte toujours sur Henry Cavill ? Justement, peut-être pas. On peut actuellement le voir, malgré un DCEU toujours actif - en attestent les projets Birds of Prey, Suicide Squad 2 ou Aquaman 2, Warner Bros a réussi à produire des projets externes avec certains des mêmes personnages à travers Joker et The Batman. Aussi, afin de ne pas trop embrouiller les fans, WB pourrait se contenter d'offrir à Henry Cavill des petits caméos inutiles dans les films du DCEU en lieu et place de Man of Steel 2, ce qui laisserait le champ libre à un véritable film Superman porté par une nouvelle version du héros qui, là encore, serait décrit comme faisant partie d'un autre mouvement de chez DC, éloigné de la grosse franchise. C'est compliqué ? Oui, mais Warner Bros n'a jamais réussi à faire les choses simplement au cinéma...