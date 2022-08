Mask Singer 4 : qui est la Tortue ? Les indices et théories sur son identité

Camille Combal, qui nous a dévoilé les coulisses de l'émission, a présenté l'épisode 2 de Mask Singer 4, ce mardi 30 août 2022. Alors que le Bébé et le Pain d'épices, qui cachaient Marianne James et Frédéric Diefenthal ont été démasqués pendant le premier prime, cette fois, c'est le Koala et le Génie qui ont été éliminés. Marion Bartoli et Yoann Riou se trouvaient sous les costumes. La Mariée, le Singe, le Chevalier et la Tortue sont, eux, toujours en courses et de nombreux indices ont été dévoilés sur cette dernière.

Les indices sur la Tortue

- Elle est "une tortue speed. Il faut que ça dépote", même si elle a pris le temps de "peaufiner ses débuts"

- "Je suis autodidacte"

- "Entre mon coup de coeur pour ma discipline et mes vrais débuts, il m'a fallu attendre quelques années"

- Elle a tout de suite été récompensée et depuis elle est "fidèle à ses attentes et son public"

- Le numéro 8 est apparu durant son portrait, ainsi qu'une boussole qui indiquait 232° SO

- "Je suis une tortue voyageuse, direction l'horizon", explique-t-elle devant une carte qui montre le Canada, l'Allemagne, le Japon et l'Afrique du sud.

- "Je suis toujours content de rentrer, là où tout a commencé : chez moi. Même si chez moi, c'est la scène"

- Elle a joué dans le même théâtre que Chantal Ladesou

- Dans son casier se trouvent un sac de citrons et des sachets de thé

Les théories des enquêteurs et des internautes

Jeff Panacloc, qui est très fort depuis le début de la saison et à qui la production a même demandé de se calmer, Kev Adams, Vitaa et Chantal Ladesou sont unanimes et pensent à l'humoriste et comédien Anthony Kavanagh. Les internautes, pensent également au canadien, mais aussi à Stéphane Rousseau ou Corneille.

Alors, quelle star se cache sous la Tortue ? Réponse dans les prochains épisodes de Mask Singer 4...